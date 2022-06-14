Окупанти розстріляли в Ірпені Надію Мякушко, а пропагандисти в рф назвали її смерть фейком

Під час окупації Київщини російські військові вбили на території власного будинку мешканку Ірпеня Надію Мякушко, а незабаром пропагандистські медіа у росії почали розповідати історію про те, що смерть жінки є фейком.
Про це повідомляє Громадське.
Надії Мякушко було 69 років. Вона переїхала на Київщину ще у 1970-х, а згодом зустріла чоловіка – Володимира Чередніченка. Донька жінки жила в Ірпені, а син – у Львові.
23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, сина Надії Івана викликали на роботу до Львівської національної опери, де він є диригентом.
Про це повідомляє Громадське.
Надії Мякушко було 69 років. Вона переїхала на Київщину ще у 1970-х, а згодом зустріла чоловіка – Володимира Чередніченка. Донька жінки жила в Ірпені, а син – у Львові.
23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, сина Надії Івана викликали на роботу до Львівської національної опери, де він є диригентом.
Донька Мякушко наприкінці лютого разом із сім'єю вирішила евакуюватися, проте батьки відмовилися їхати.
Знайомі розповідали, що бачили Надію та Володимира живими, але вже 26 березня Івану зателефонував інший сусід і сказав, що став очевидцем того, як його батьків розстріляли: «Рашисти спочатку підпалили будинок. Коли батьки рятувалися, їх розстріляли. І таких як мої батьки, на цій вулиці було багато”.
Після деокупації Київщини фотограф Ігнат Івлєв-Йорк зробив знімок тіла Мякушко: біля руки жінки лежали ключі з брелоком прапора Євросоюзу.
Володимир Чередиченко пересувався на ходунках, що також лежали біля його тіла.
Чередиченка та Мякушко поховали 11 квітня на цвинтарі в Ірпені, а потім у російських пропагандистських медіа вийшла новина, яку ілюстрували фотографією Надії. У публікаціях переконували читачів, що смерть жінки – фейк.
Річ в тому, що фотографію Мякушко використала дівчина Анастасія Савчишин, яка брала участь у флешмобі "Мене вбили, бо я - українка". Учасники цього флешмобу викладали фотографії убитих росіянами цивільних поряд зі своїми фотографіями.
Російські пропагандисти змінили текст на цьому колажі та написали, що нібито на обох фото – Анастасія. Після цього почали просувати фейк про те, що "нібито" вбита українка виклала в соцмережі пост, написала, що її вбили і зробила це після того, як російська армія вийшла з міста, тобто вона жива.
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