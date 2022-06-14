Окупанти розстріляли в Ірпені Надію Мякушко, а пропагандисти в рф назвали її смерть фейком

10:55 14 червня Київ, Україна

Під час окупації Київщини російські військові вбили на території власного будинку мешканку Ірпеня Надію Мякушко, а незабаром пропагандистські медіа у росії почали розповідати історію про те, що смерть жінки є фейком.



Про це повідомляє Громадське.



Надії Мякушко було 69 років. Вона переїхала на Київщину ще у 1970-х, а згодом зустріла чоловіка – Володимира Чередніченка. Донька жінки жила в Ірпені, а син – у Львові.



23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення, сина Надії Івана викликали на роботу до Львівської національної опери, де він є диригентом.

“Запрошений диригент із-за кордону не зміг приїхати. Я поїхав, а за день усе почалося”, – згадує Іван.

Донька Мякушко наприкінці лютого разом із сім'єю вирішила евакуюватися, проте батьки відмовилися їхати.

“3 березня ми розмовляли з матір'ю. У мене був знайомий, який міг забрати на машині, але вони відмовилися. А ввечері вона мені зателефонувала і сказала, що бачить, як їздять вулицею БТРи зі знаками Z і V. Потім зник зв'язок”, – розповідає Іван.

Знайомі розповідали, що бачили Надію та Володимира живими, але вже 26 березня Івану зателефонував інший сусід і сказав, що став очевидцем того, як його батьків розстріляли: «Рашисти спочатку підпалили будинок. Коли батьки рятувалися, їх розстріляли. І таких як мої батьки, на цій вулиці було багато”.

Після деокупації Київщини фотограф Ігнат Івлєв-Йорк зробив знімок тіла Мякушко: біля руки жінки лежали ключі з брелоком прапора Євросоюзу.

"Ми подумали, це молода дівчина, потім виявилося, що це не так", – згадує фотограф.

Володимир Чередиченко пересувався на ходунках, що також лежали біля його тіла.

“Яку загрозу могла представляти людина, яка пересувається на ходунках? І літня жінка? - запитує їхній син.

Чередиченка та Мякушко поховали 11 квітня на цвинтарі в Ірпені, а потім у російських пропагандистських медіа вийшла новина, яку ілюстрували фотографією Надії. У публікаціях переконували читачів, що смерть жінки – фейк.



Річ в тому, що фотографію Мякушко використала дівчина Анастасія Савчишин, яка брала участь у флешмобі "Мене вбили, бо я - українка". Учасники цього флешмобу викладали фотографії убитих росіянами цивільних поряд зі своїми фотографіями.

"На фото зліва - я, праворуч могло бути також я, як і будь-який українець", - підписала свою публікацію Савчишин.

Російські пропагандисти змінили текст на цьому колажі та написали, що нібито на обох фото – Анастасія. Після цього почали просувати фейк про те, що "нібито" вбита українка виклала в соцмережі пост, написала, що її вбили і зробила це після того, як російська армія вийшла з міста, тобто вона жива.