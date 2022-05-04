Окупанти розповсюджують фейк про "СБУшні репресії" в Запоріжжі

09:37 04 травня Київ, Україна

У своїх телеграм-каналах росіяни розповсюджують фейк , що нібито всі, хто виїжджатиме з тимчасово окупованих територій області в Запоріжжя, зазнають у місті "СБУшних репресій".

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація (ЗОВА).



Як "доказ" наводять слова виконавця обов'язків голови Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що в Запоріжжя стікається багато переселенців з Донбасу, поліція проводить "перевірочні та фільтраційні заходи".



Також окупанти закликають жителів регіону виїжджати на територію росії, де влада, мовляв, "не влаштовує жодних фільтраційних заходів біженцям". Правда зовсім інша. Докладно відомо про існування російських фільтраційних таборів та допити, які влаштовують загарбники цивільним мешканцям окупованих територій.



Як зазначили в ЗОВА, справді, запорізькі поліціянти перевіряють документи людей, які виїхали з непідконтрольної Україні території, щоб не пропустити в мирне місто російських диверсантів. Але навряд можна назвати перевірку документів фільтраційними заходами.





