Окупанти намагаються різними маневрами повернути втрачене становище на півдні - ОК Південь

08:59 12 вересня Київ, Україна

Згідно з інформацією спікера оперативного командування Південь Владислава Назарова, ситуація на півдні України залишається складною, але контрольованою.

Ворог маневрує військами, імітуючи прибуття резервів.

Він зазначив, що російські окупанти ведуть повітряну розвідку. Противник також продовжує завдавати ударів по позиціях українських підрозділів. Також він намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого становища.



Протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів уздовж лінії зіткнення, оскільки сухопутні маневри провалилися.

Загальні втрати ворога за бойовий день становлять:

▪️40 солдатів;

▪️4 танки;

▪️4 одиниці броньованої техніки;

▪️3 самохідних гаубиці «Мста-С»;

▪️склад боєприпасів у Каховці.