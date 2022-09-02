Окупанти намагаються депортувати понад 100 дітей із Луганщини до росії

10:33 08 серпня Київ, Україна

З тимчасово окупованих територій Луганщини окупанти мають намір організувати депортацію дітей до росії. Забиратимуть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни не лише позбавляють окуповані міста чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей.

"З відповідними намірами до захоплених міст приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті росії". Тож уже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть до росії. Це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери, а саме – фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього”, – зазначає Гайдай.

Усього під час війни рф було депортовано щонайменше 6159 дітей.