Окупанти катували та вбивали місцевих жителів у Високопіллі

14:14 06 вересня Київ, Україна





Про це організація



Правозахисники опублікували свідчення про вбивство подружжя, яке сталося на початку червня. Селище Високопілля у Херсонській області було під окупацією росіян майже пів року. Після його звільнення на початку вересня Міжнародна правозахисна організація Truth Hounds задокументувала військові злочини, які чинили російські окупанти у селищі.Про це організація повідомила на своїх сторінках у соцмережах.Правозахисники опублікували свідчення про вбивство подружжя, яке сталося на початку червня.

“1 червня, між 7:00 та 8:00 ранку, група п'яних військових ходила з дому в дім, вони погрожували людям, питали, по якій частині тіла їм краще вистрілити. Того ранку вони увійшли на подвір'я Сергія, коли він вийшов з дому, військові одразу вистрілили в нього. На звук пострілу вискочила його дружина Світлана, росіяни вистрілили у неї 8 разів та добили 1 пострілом у голову”, – йдеться у повідомленні.

Один із опитаних місцевих жителів розповів про тих, хто стріляв йому в спину, руку та ногу з травматичної та бойової зброї.

Після першого пострілу я відчув біль у лівій лопатці, разом з табуреткою впав на коліна і завалився на правий бік. Він продовжив стріляти, було ще 4 попадання по спині та одне по руці, тоді він перезарядив зброю, ще раз вистрілив над моєю головою і сказав: Не сси, травмат. Я знову почув клацання затвора і ще один постріл, відчув дуже сильний біль у гомілці ззаду. Росіянин сказав: "Це щоб ти далеко не втік". Після пострілу інший військовий спитав: "Може, йому лікаря?" - На що перший відповів: "Нічого, не здохне". Це вже був не травмат, але мені пощастило – куля пройшла наскрізь”, – розповів чоловік.

Також задокументовано застосування тортур, жорстоке поводження з цивільними особами, знищення майна та можливі випадки сексуального насильства.

"Один з них був дуже п'яний (російський військовий - ред.), постійно клацав автоматом і направляв його на нас, потім простягнув цей автомат моєму синові і сказав: "На, бери, стріляй по нас". Син відповів, що ніколи в житті не тримав зброї… Тоді цей військовий знову піднявся на другий поверх, розбиваючи всі шибки та дзеркала, там була моя невістка. Він приставив до неї автомат і крикнув: "Пристрелю зараз, сука!". Чоловік попросив їх піти, вони відповіли, що підуть лише якщо ми дамо їм сигарети та горілки", – розповіла ще одна мешканка Високопілля.

За словами представників місцевого самоврядування, протягом пів року окупації населення селища скоротилося майже вдесятеро: наразі у селищі міського типу перебуває до 500 осіб (порівняно з близько 4500 мешканцями станом на 24 лютого 2022 року).