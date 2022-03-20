Окупанти продовжують порушувати режим "тиші" на Донбасі, сьогодні без втрат
20:41 21 червня Київ, Україна
Підконтрольні Російській Федерації бойовики тричі порушили режим "тиші" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС)
, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"21 червня зафіксовано 3 таких порушення. Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Гнутового противник зробив обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Залізне ворог зробив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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