Окупанти продовжують порушувати режим "тиші" на Донбасі, сьогодні без втрат

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"21 червня зафіксовано 3 таких порушення. Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Гнутового противник зробив обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Залізне ворог зробив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.