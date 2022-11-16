Окупанти примусово "евакуюють" українців у південні регіони рф

11:56 16 листопада Київ, Україна

Зокрема, з Херсонщини війська росії примусово "евакуюють" українців у південні регіони рф - так кремль хоче виправити демографічну ситуацію на території росії і попередити можливі визвольні рухи в майбутньому.



Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Евакуація відбувається не добровільно. Фактично москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні і вивозить звідти заклади медицини, освіти та аптеки. Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ та бомбардування, і встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх "евакуюють" до південного федерального округу росії", - зазначили у відомстві.



За даними ЦНС, людей депортують у Краснодарський та Ставропольський край. При цьому вони закривають виїзд на територію вільної України. Місцеві жителі, які вирішили залишитись на окупованій території, змушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.



Також повідомляється, що окупанти посилюють репресії проти мирного населення.



Росіяни обіцяють людям грошові виплати та відшкодування за придбання житла, але відбувається це лише на словах.



Також росіяни під приводом оздоровлення в таборах виманюють із ТОТ дітей. Але повертати їх батькам відмовляються, а коли батьки виїжджають за дітьми, то їм закривають виїзд назад нібито через те, що у регіоні "військовий стан".



Центр національного спротиву закликає населення на ТОТ виїжджати на підконтрольні Україні території. Повідомляється, що зараз це можливо зробити через пункт пропуску Василівка у Запорізькій області.