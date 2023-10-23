Окупанти повністю знесли завод "Октябрь" у захопленому Маріуполі - Андрющенко

07:54 23 жовтня Київ, Україна





Цю інформацію надав радник мера Маріуполя Петро У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти повністю знесли завод "Октябрь", що на вулиці Куїнджі.Цю інформацію надав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у повідомленні Telegram.

"Русня знесла повністю завод "Октябрь" по вул. Куїнджі. Ті, хто найгучніше кричать про відновлення і як Україна втратила радянську індустріальну спадщину (насправді ні, але) - зносять усе навколо", - заявив Андрющенко.

За його словами, вулиця Куїнджі у Маріуполі тепер уже перестає існувати у звичному для місцевих жителів вигляді, як це було до повномасштабного вторгнення росії. Андрющенко наголосив, що ця вулиця "просто фізично зникає".