Окупанти повністю знесли завод "Октябрь" у захопленому Маріуполі - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти повністю знесли завод "Октябрь", що на вулиці Куїнджі.
Цю інформацію надав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у повідомленні Telegram.
Цю інформацію надав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у повідомленні Telegram.
За його словами, вулиця Куїнджі у Маріуполі тепер уже перестає існувати у звичному для місцевих жителів вигляді, як це було до повномасштабного вторгнення росії. Андрющенко наголосив, що ця вулиця "просто фізично зникає".
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