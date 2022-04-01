08:28 01 квітня Київ, Україна

Російські військові, відступаючи з району ЧАЕС, забрали з собою полонених нацгвардійців, захоплених під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

"З ЧАЕС були викрадені наші хлопці, наші нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, охороняли її", – сказав голова Славутича Юрій Фомічов.

Фомічов розповів, що захоплених військових забрали машиною та відвезли.



Втім міська влада Славутича не розраховувала на негайний обмін на місці. За словами мера: “Це прогнозована дія, ми розуміли, що обмін ними не буде безпосередньо із ЧАЕС. Швидше це буде в рамках великого обміну між Україною та окупантами”.



Фомічов зазначив, що інформацію про викрадення українських нацгвардійців вже одержали на найвищому рівні. Також він закликав рідних полонених зберігати спокій.

Крім того, жодна розвідка світу не могла передбачити, що метою захоплення ЧАЕС було просто її "обчистити", забравши навіть чайники, кавоварки та ложки.



А з готелю в самому Чорнобилі «друга армія» світу вкрала сервізи, вилки, ложки, тарілки. Фашистські бомжі перед відходом змусили працівників Чорнобильської АЕС підписати акт приймання-передачі станції. А старший серед росіян на прізвище Якушев (з позивним "Дев'янистим") погрожував забрати працівників у білорусь, після чого солдати росії почали мародерити, виносити речі, упаковувати техніку, яка ще залишилася на майданчику, і їхати.



Про це заявив голова Держагентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.