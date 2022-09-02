Окупанти викрали у Херсоні виховательку дитсадка

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові викрали блогерку та виховательку дитсадка Олену Наумову.
Про це повідомив її син Микола.
Жінка була відома серед місцевих жителів тим, що вела свій блог у соціальній мережі TikTok, мала чітку проукраїнську позицію та не приховувала її навіть в окупації.
За словами сина, матір викрали з власного будинку, близько 11 години 23 серпня. Вже два дні він нічого не знає про матір.
Про це повідомив її син Микола.
Жінка була відома серед місцевих жителів тим, що вела свій блог у соціальній мережі TikTok, мала чітку проукраїнську позицію та не приховувала її навіть в окупації.
За словами сина, матір викрали з власного будинку, близько 11 години 23 серпня. Вже два дні він нічого не знає про матір.
За даними обласної прокуратури, з моменту російської військової агресії у Херсонській області зафіксовано факти викрадення чи зникнення 578 осіб. Серед них 18 депутатів обласної та місцевої рад, 47 правоохоронців та 2 священнослужителі.
Станом на 22 серпня росіяни утримують у полоні 8 голів українських громад, шестеро з них із Херсонської області.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі