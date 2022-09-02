Окупанти викрали у Херсоні виховательку дитсадка

18:13 26 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові викрали блогерку та виховательку дитсадка Олену Наумову.



Про це повідомив її син Микола.



Жінка була відома серед місцевих жителів тим, що вела свій блог у соціальній мережі TikTok, мала чітку проукраїнську позицію та не приховувала її навіть в окупації.



За словами сина, матір викрали з власного будинку, близько 11 години 23 серпня. Вже два дні він нічого не знає про матір.

“Знаю, що приїхали люди у формі з автоматами та забрали її. Вона звичайна людина, що можуть від неї вимагати, не знаю. Достеменно знаю, що було викрадення, бо сусіди бачили”, – розповів Наумов.

За даними обласної прокуратури, з моменту російської військової агресії у Херсонській області зафіксовано факти викрадення чи зникнення 578 осіб. Серед них 18 депутатів обласної та місцевої рад, 47 правоохоронців та 2 священнослужителі.

Станом на 22 серпня росіяни утримують у полоні 8 голів українських громад, шестеро з них із Херсонської області.