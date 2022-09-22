Окупанти планують залучати дітей до голосування на псевдореферендумах - СБУ

Правоохоронці перехопили документи так званої "днр", які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у псевдореферендумі Росії на тимчасово окупованій території Донбасу.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації так званої "ДНР" планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.
Як зазначає СБУ, так окупанти прагнуть розширити "електоральну базу" підтримки приєднання частини Сходу України до складу Росії та штучно збільшити катастрофічний брак голосів.
Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни чи представники дитбудинків на тимчасово окупованій території регіону.
Також для накрутки показників псевдореферендуму до нього планують залучати сім'ї з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до Росії.
Внести відповідні зміни до "виборчого процесу" російські куратори доручили так званій "Центральній виборчій комісії днр".
Саме ця псевдодержавна освіта підготувала проекти відповідних документів у вигляді ухвал та додатка про проведення фейкового голосування за участю неповнолітніх.
Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їхнє місцезнаходження та задокументувала злочини.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації так званої "ДНР" планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.
Як зазначає СБУ, так окупанти прагнуть розширити "електоральну базу" підтримки приєднання частини Сходу України до складу Росії та штучно збільшити катастрофічний брак голосів.
Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни чи представники дитбудинків на тимчасово окупованій території регіону.
Також для накрутки показників псевдореферендуму до нього планують залучати сім'ї з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до Росії.
Внести відповідні зміни до "виборчого процесу" російські куратори доручили так званій "Центральній виборчій комісії днр".
Саме ця псевдодержавна освіта підготувала проекти відповідних документів у вигляді ухвал та додатка про проведення фейкового голосування за участю неповнолітніх.
Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їхнє місцезнаходження та задокументувала злочини.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.
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