Окупанти відкрили вогонь по Дніпропетровщині

09:40 09 червня Київ, Україна

Дніпропетровщина знов під вогнем російських військ.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Як зазначається, ворог обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.



Обійшлося без жертв.



У Великій Костромці зруйновані будинки.