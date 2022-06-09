Окупанти відкрили вогонь по Дніпропетровщині

09:40 09 червня Київ, Україна

Дніпропетровщина знов під вогнем російських військ.

 
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як зазначається, ворог обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.

Обійшлося без жертв.

У Великій Костромці зруйновані будинки.