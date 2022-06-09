Окупанти відкрили вогонь по Дніпропетровщині

Дніпропетровщина знов під вогнем російських військ.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Як зазначається, ворог обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.
Обійшлося без жертв.
У Великій Костромці зруйновані будинки.
Як зазначається, ворог обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.
Обійшлося без жертв.
У Великій Костромці зруйновані будинки.
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