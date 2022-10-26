Окупанти залишили частину Запорізької області без газу - ЦНС

14:28 26 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у середу, 26 жовтня.



Навесні загарбники знищили газопровід у тимчасово окупованих районах регіону.



Колаборант Євген Балицький пообіцяв "відновити газопостачання" до осені 2022 року.



Росіяни нібито планували запустити новий газопровід із Ростова до 1 жовтня.



Запуск опалювального сезону у Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили. Однак тепер окупанти зупинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя. Внаслідок зупинки росіянами будівництва газопроводу до Бердянська та Мелітополя, жителі окупованої частини Запорізької області залишилися без газу напередодні зими.Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у середу, 26 жовтня.Навесні загарбники знищили газопровід у тимчасово окупованих районах регіону.Колаборант Євген Балицький пообіцяв "відновити газопостачання" до осені 2022 року.Росіяни нібито планували запустити новий газопровід із Ростова до 1 жовтня.Запуск опалювального сезону у Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили. Однак тепер окупанти зупинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя.

"За інформацією підпілля, зараз окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Тому регіон залишається без газопостачання.

У ЦНС закликали місцевих жителів наскільки можна евакуюватися з тимчасово окупованих територій до їхнього звільнення.