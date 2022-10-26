Окупанти залишили частину Запорізької області без газу - ЦНС

Внаслідок зупинки росіянами будівництва газопроводу до Бердянська та Мелітополя, жителі окупованої частини Запорізької області залишилися без газу напередодні зими.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у середу, 26 жовтня.
Навесні загарбники знищили газопровід у тимчасово окупованих районах регіону.
Колаборант Євген Балицький пообіцяв "відновити газопостачання" до осені 2022 року.
Росіяни нібито планували запустити новий газопровід із Ростова до 1 жовтня.
Запуск опалювального сезону у Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили. Однак тепер окупанти зупинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у середу, 26 жовтня.
Навесні загарбники знищили газопровід у тимчасово окупованих районах регіону.
Колаборант Євген Балицький пообіцяв "відновити газопостачання" до осені 2022 року.
Росіяни нібито планували запустити новий газопровід із Ростова до 1 жовтня.
Запуск опалювального сезону у Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили. Однак тепер окупанти зупинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя.
У ЦНС закликали місцевих жителів наскільки можна евакуюватися з тимчасово окупованих територій до їхнього звільнення.
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