Окупанти обшукують та погрожують вчителям у Мелітополі - мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські терористи приходять із обшуками до освітян та відбирають у них гаджети. Таким чином, росіяни перевіряють, чи працюють ті онлайн з дітьми та чи проводять уроки з української програми освіти.
Про це увечері 5 лютого, у Telegram-каналі, заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але більшість учителів відмовляються.
Про це увечері 5 лютого, у Telegram-каналі, заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але більшість учителів відмовляються.
За словами мера, у місті зараз перебувають 2900 педагогів, на співпрацю з ворогом погодилося менше 300. Він наголосив, що пішли на співпрацю з ворогом переважно технічні працівники навчальних закладів.
Як підкреслив мер Мелітополя, окупанти погрожують вчителям, у тому числі депортацією, якщо ті негайно не почнуть працювати за російськими програмами.
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