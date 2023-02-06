Окупанти обшукують та погрожують вчителям у Мелітополі - мер

08:53 06 лютого Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські терористи приходять із обшуками до освітян та відбирають у них гаджети. Таким чином, росіяни перевіряють, чи працюють ті онлайн з дітьми та чи проводять уроки з української програми освіти.



Про це увечері 5 лютого, у Telegram-каналі, заявив мер Мелітополя Іван Федоров.



Він зазначив, що росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але більшість учителів відмовляються.

"З 22 шкіл сьогодні росіяни хочуть, щоб хоч якось функціонувало 10. По-перше, немає учнів, які б погодилися ходити до цих шкіл, по-друге, немає достатньої кількості вчителів", - зазначив він.



За словами мера, у місті зараз перебувають 2900 педагогів, на співпрацю з ворогом погодилося менше 300. Він наголосив, що пішли на співпрацю з ворогом переважно технічні працівники навчальних закладів.

"Вчителі майже не погодилися. Жоден директор школи, директор дитячого садка не погодився співпрацювати із ворогом. Тож сьогодні немає освітнього простору, а є рашистська пропаганда. Вони змушують наших дітей співати гімн росії, у дитячих садках малювати листи якомусь російському солдатові", - заявив Федоров.

Як підкреслив мер Мелітополя, окупанти погрожують вчителям, у тому числі депортацією, якщо ті негайно не почнуть працювати за російськими програмами.