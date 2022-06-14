Окупанти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині: попередньо без жертв

10:16 14 червня Київ, Україна

У ніч на 14 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із ракетних систем залпового вогню "Ураган".



Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.



Обстріляли два райони області – Криворізький та Синельниківський. Увечері вдарили по Малій Костромці, а вночі – по прикордонних територіях Апостолівської громади. У Покровській громаді ушкодженими залишилися житлові будинки.





На місці обстрілу зараз працюють піротехніки, які обстежують територію. За попередньою інформацією, загиблих та потерпілих немає.

За словами заступника керівника ради оборони області Миколи Лукашука, в інших громадах Дніпропетровщини станом на ранок 14 червня все спокійно: "Окупантів в області немає".