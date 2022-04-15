Окупанти обстріляли житловий район Миколаєва, є постраждалі

Російські військові обстріляли із реактивної системи залпового вогню житловий район у Миколаєві. Є постраждалі.
Про це у телеграмі повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.
Про це у телеграмі повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.
За її інформацією, станом на вчора, 14 квітня, у миколаївських лікарнях перебувало 287 людей, які постраждали від атак російських військових у Миколаївській області.
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