Окупанти обстріляли житловий район Миколаєва, є постраждалі

17:40 15 квітня Київ, Україна

Російські військові обстріляли із реактивної системи залпового вогню житловий район у Миколаєві. Є постраждалі.



Про це у телеграмі повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.

“Знову обстрілюють житлові квартали Миколаєва! Де немає воєнних об'єктів! Під обстріл потрапляють мирні жителі! – написала Замазєєва.

За її інформацією, станом на вчора, 14 квітня, у миколаївських лікарнях перебувало 287 людей, які постраждали від атак російських військових у Миколаївській області.