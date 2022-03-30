Окупанти обстріляли будівлю Червоного Хреста в Маріуполі

У Маріуполі обстріляно будівлю складу Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє Українська Національна гвардія та CNN.
30 березня знімок із пошкодженою будівлею опублікував підрозділ Національної гвардії України «Азов». Щодо них
інформації, будівлю обстрілювала російська авіація та артилерія.
CNN отримала супутниковий знімок, на якому також видно наслідки обстрілу. За інформацією видання, північний кінець складу був обстріляний між 19 та 22 березня.. Другого удару по південній частині будівлі було завдано між 23 та 26 березня.
У Червоному Хресті прокоментували ситуацію для CNN та заявили, що не мають інформації про жертв, але знають, що весь гуманітарний вантаж зі складу вже розподілили.
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