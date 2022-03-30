Окупанти обстріляли будівлю Червоного Хреста в Маріуполі

19:23 30 березня Київ, Україна

У Маріуполі обстріляно будівлю складу Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє Українська Національна гвардія та CNN.



30 березня знімок із пошкодженою будівлею опублікував підрозділ Національної гвардії України «Азов». Щодо них

інформації, будівлю обстрілювала російська авіація та артилерія.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним із найбільш зухвалих військових злочинів. Адже такими хрестами відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні чи гуманітарні вантажі. Єдиними, хто порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт, позначені червоними хрестами", - заявили в "Азов".

CNN отримала супутниковий знімок, на якому також видно наслідки обстрілу. За інформацією видання, північний кінець складу був обстріляний між 19 та 22 березня.. Другого удару по південній частині будівлі було завдано між 23 та 26 березня.



У Червоному Хресті прокоментували ситуацію для CNN та заявили, що не мають інформації про жертв, але знають, що весь гуманітарний вантаж зі складу вже розподілили.