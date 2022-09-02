Окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, є загиблий – мер Енергодару

Російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, розташовану в тимчасово окупованому Енергодарі. Внаслідок дій рашистів є загиблий та поранені.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
За словами Орлова, з Енергодару надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили у цьому ЗСУ, але обставини події викликають питання.
Обставини загибелі людини уточнюються.
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