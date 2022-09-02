Окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, є загиблий – мер Енергодару

19:12 22 серпня Київ, Україна

Російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, розташовану в тимчасово окупованому Енергодарі. Внаслідок дій рашистів є загиблий та поранені.



Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

“Відомо: мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання піде час. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку”, – наголосив мер.

За словами Орлова, з Енергодару надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили у цьому ЗСУ, але обставини події викликають питання.

Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автомобіля з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Ймовірно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з'ясовуємо", – додав він.

Обставини загибелі людини уточнюються.