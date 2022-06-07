Окупанти обстріляли Василівський район Запорізької області

У дитячому садку Степногірська у Василівському районі вибито скло внаслідок обстрілу окупантів.
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
Всього 6 червня з 18:00 до 19:00 у Степногірськ влучило 8 снарядів російської армії. Руйнування зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого госпіталізовано.
За даними ЗОВА, ворог майже щодня обстрілює селище міського типу Степногірськ.
З початку березня у смт відсутнє централізоване водопостачання. Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.
До війни у Степногірську проживало понад 5000 осіб, зараз удвічі менше.
За даними ЗОВА, ворог майже щодня обстрілює селище міського типу Степногірськ.
З початку березня у смт відсутнє централізоване водопостачання. Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.
До війни у Степногірську проживало понад 5000 осіб, зараз удвічі менше.
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