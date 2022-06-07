Окупанти обстріляли Василівський район Запорізької області

13:59 07 червня Київ, Україна

У дитячому садку Степногірська у Василівському районі вибито скло внаслідок обстрілу окупантів.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Ворог обстріляв дитячий садок у смт Степногірськ Василівського району Запорізької області. Ракета влучила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон", - йдеться у повідомленні.

Всього 6 червня з 18:00 до 19:00 у Степногірськ влучило 8 снарядів російської армії. Руйнування зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого госпіталізовано.



За даними ЗОВА, ворог майже щодня обстрілює селище міського типу Степногірськ.



З початку березня у смт відсутнє централізоване водопостачання. Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.



До війни у Степногірську проживало понад 5000 осіб, зараз удвічі менше.