Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранення отримали двоє мирних жителів

12:08 04 січня Київ, Україна

3 січня, у вівторок, російські військові обстріляли прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Під вогнем знаходилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілка, Дворічна та інші населені пункти. У Вовчанську пошкоджено будинки, у селищі міського типу Дворічна постраждали пожежні автомобілі.



У Куп'янському районі протягом доби поранення отримали двоє чоловіків 42 та 72 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.



В області продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.