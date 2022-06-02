Окупанти обстріляли Святогірську лавру: троє людей загинуло, ще троє – поранено

30 травня російські окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. А 1 червня стало відомо, що атака росіян на лавру призвела до загибелі трьох людей та поранення ще трьох.
Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба УПЦ МП.
Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба УПЦ МП.
В УПЦ МП заявили, що обстріли Святогірська призвели до руйнувань у Свято-Успенській Святогірській лаврі, загинули двоє ченців та монахиня, троє ченців було поранено.
Як зазначається, постраждали третій та четвертий чернечі корпуси лаври.
Нині у приміщенні лаври проживає, окрім братії, 300 біженців, з них – 50 дітей.
У Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає інтернету.
Нині у приміщенні лаври проживає, окрім братії, 300 біженців, з них – 50 дітей.
У Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає інтернету.
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