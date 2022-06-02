Окупанти обстріляли Святогірську лавру: троє людей загинуло, ще троє – поранено

11:20 02 червня Київ, Україна

30 травня російські окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. А 1 червня стало відомо, що атака росіян на лавру призвела до загибелі трьох людей та поранення ще трьох.



Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба УПЦ МП.

"Нам вдалося уточнити інформацію про трьох загиблих у Святогірській лаврі", - написав Кириленко.

В УПЦ МП заявили, що обстріли Святогірська призвели до руйнувань у Свято-Успенській Святогірській лаврі, загинули двоє ченців та монахиня, троє ченців було поранено.

“Під час обстрілу загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Поранення отримали ієромонахи Іоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома”, – повідомив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон.

Як зазначається, постраждали третій та четвертий чернечі корпуси лаври.



Нині у приміщенні лаври проживає, окрім братії, 300 біженців, з них – 50 дітей.



У Святогірській лаврі з 26 квітня немає мобільного зв'язку, а з 27 квітня немає інтернету.