Окупанти обстріляли Сумщину з "Градів" та зі ствольної артилерії

Російські війська 27 жовтня обстріляли Хотинську громаду з "Градів" та зі ствольної артилерії, в одному із сіл лунали вибухи та пошкоджено 5 приватних будинків.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Глава ОВА додав, що в один з будинків снаряд влучив і не розірвався. На щастя, бабусю, яка там мешкала, напередодні забрала до себе дочка до сусіднього села.
Також уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.
За словами Живицького, є руйнування і на місцевому агропідприємстві. Також осколком зачепило сторожового собаку – він шокований.
Крім того, пошкоджено лінії електропередач, інтернет.
Глава ОВА наголосив, що на місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери.
Також уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.
За словами Живицького, є руйнування і на місцевому агропідприємстві. Також осколком зачепило сторожового собаку – він шокований.
Крім того, пошкоджено лінії електропередач, інтернет.
Глава ОВА наголосив, що на місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери.
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