Окупанти обстріляли Сумщину з "Градів" та зі ствольної артилерії

17:10 27 жовтня Київ, Україна

Російські війська 27 жовтня обстріляли Хотинську громаду з "Градів" та зі ствольної артилерії, в одному із сіл лунали вибухи та пошкоджено 5 приватних будинків.



Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Від ранкових вибухів, які чули і в Сумах, постраждала Хотинська громада. О 7:40 росіяни з артилерії обстріляли одне із сіл громади. На мирні вулиці та цивільних людей рашисти направили залпи з "Градів" і ще 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 мм калібру. Вибухи були у центрі села: пошкоджено 5 приватних будинків", - зазначив Живицький.

Глава ОВА додав, що в один з будинків снаряд влучив і не розірвався. На щастя, бабусю, яка там мешкала, напередодні забрала до себе дочка до сусіднього села.



Також уламок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали.



За словами Живицького, є руйнування і на місцевому агропідприємстві. Також осколком зачепило сторожового собаку – він шокований.



Крім того, пошкоджено лінії електропередач, інтернет.



Глава ОВА наголосив, що на місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери.