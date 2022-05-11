Окупанти обстріляли школу-інтернат у Луганській області та вбили 3 людей у Донецькій області

09:44 11 травня Київ, Україна

У Луганській області російські військові обстріляли обласну спеціальну школу-інтернат та вбили трьох цивільних у Донецькій області.



Про це повідомили голови Луганської ОВА Сергія Гайдая та Донецької - Павло Кириленко.



Обстріляний навчальний заклад знаходиться у смт Гірське. Згідно з інформацією на сайті регіональної системи управління освітою, там працювало понад сотня педагогів, а у 18 класах навчалася сотня дітей.



За словами Гайдая, учнів евакуювали заздалегідь, тому постраждалих внаслідок атаки росіян немає: “Заклад був із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був – "завдяки росіянам".



З початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Офісу Генерального прокурора, росіяни пошкодили 1657 навчальних закладів, а 139 їх зруйнували повністю.



За добу 10 травня російські військові на Луганщині 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі. Обстрілювали, зокрема, Сєвєродонецьк, де пошкодили будівлю готелю, багатоповерхівку та магістральний газопровід, тому місто залишилося без газу. Вже другу добу городяни живуть без світла.



У Врубівці внаслідок російських обстрілів пошкоджено шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві.



Минулої доби в Луганській області в результаті атак росіян ніхто не загинув.



Щодо Донбасу, то російські військові відкривали вогонь по Мар'їнці, Авдіївці та Калиновому. Там вони вбили трьох місцевих жителів. Ще троє людей у Залізному, Костянтинівці та Бахмуті отримали поранення.



Також владі вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці. З початку вторгнення росіян внаслідок обстрілів та бомбардувань у Донецькій області загинуло вже 352 мирні особи, а поранення отримали 1030. Ці цифри не враховують кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі.