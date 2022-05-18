Окупанти обстріляли школу в Авдіївці фосфорними бомбами

Обстріл забороненими фосфорними бомбами Авдіївської школи №1 стався у ніч проти 18 травня. До початку повномасштабного вторгнення у закладі навчалося понад 200 дітей.
Як зазначає голова Донецької ОВА Павло Кириленко, жодної військової цілі на території школи не було.
Під час атаки у будівлі перебували лише чергові, які встигли вибігти, а тому постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Під час атаки у будівлі перебували лише чергові, які встигли вибігти, а тому постраждалих внаслідок обстрілу немає.
З 24 лютого на Донеччині російські військові пошкодили та зруйнували 416 навчальних закладів, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти та 21 виш.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі