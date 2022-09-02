Окупанти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім загиблих

На Донеччині російські військові обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку. Внаслідок цього вісім людей загинули і четверо отримали поранення, серед них – троє дітей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
Також він вкотре наголосив, що цивільним мешканцям Донеччини слід вчасно евакуюватися, щоб не ставати мішенями для російських військових.
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