Окупанти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім загиблих

13:46 04 серпня Київ, Україна

На Донеччині російські військові обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку. Внаслідок цього вісім людей загинули і четверо отримали поранення, серед них – троє дітей.



Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни скоїли сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – троє дітей. За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей”, – написав Кириленко.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

“Щодня російські окупанти б'ють по цивільних – щодня у нас загиблі та поранені. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!” , – наголосив глава області.

Також він вкотре наголосив, що цивільним мешканцям Донеччини слід вчасно евакуюватися, щоб не ставати мішенями для російських військових.