Окупанти обстріляли Оріхів та сусіднє село: двоє людей загинули

11:19 26 жовтня Київ, Україна

Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню із запальними боєприпасами. Внаслідок атаки виникли пожежі у багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.

Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв. м. Інформація про постраждалих уточнюється.





Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Також від обстрілу постраждало село Преображенка, вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена.

Місцева влада закликає мешканців Оріхова евакуюватися у безпечні місця.