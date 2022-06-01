Окупанти обстріляли Очаків із "Градів"

19:21 01 червня Київ, Україна

Російські окупанти РСЗВ "Град" вдарили по Очакову.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.



За даними командування, це сталося 1 червня. Для коригування вогню та оцінки результатів вогневого нальоту противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім із Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" завдав ударів по Очакову.



Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити.



За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.