Окупанти обстріляли Миколаївську область, загинула одна людина

10:34 01 червня Київ, Україна

У Миколаївській області внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинула одна людина, щонайменше ще одна поранена, є руйнування будівель та підприємств.



Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

"На Миколаївщині тривають обстріли. У Березнегуватській громаді одна людина загинула. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється… Вранці 1 червня, з 04:50, були обстріли. Очаків. За попередньою інформацією, є руйнування та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі 31 травня під обстрілами знаходилися селище Первомайське та село Білозірка Первомайської громади. Частково зруйновано будівлю ковбасного цеху.



Від обстрілу постраждала і Шевченківська громада. Зокрема, одне із селищ росіяни обстріляли із ствольної артилерії великих калібрів. Один снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Повністю знищено господарську споруду, пошкоджено гаражі, перебито мережі електропостачання, у багатьох будинках вибито скло.



Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Вогонь ворог вів із тимчасово захоплених територій Херсонської області.