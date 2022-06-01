Окупанти обстріляли Миколаївську область, загинула одна людина

У Миколаївській області внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинула одна людина, щонайменше ще одна поранена, є руйнування будівель та підприємств.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.
Зазначається, що у Миколаївському районі 31 травня під обстрілами знаходилися селище Первомайське та село Білозірка Первомайської громади. Частково зруйновано будівлю ковбасного цеху.
Від обстрілу постраждала і Шевченківська громада. Зокрема, одне із селищ росіяни обстріляли із ствольної артилерії великих калібрів. Один снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Повністю знищено господарську споруду, пошкоджено гаражі, перебито мережі електропостачання, у багатьох будинках вибито скло.
Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Вогонь ворог вів із тимчасово захоплених територій Херсонської області.
Від обстрілу постраждала і Шевченківська громада. Зокрема, одне із селищ росіяни обстріляли із ствольної артилерії великих калібрів. Один снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Повністю знищено господарську споруду, пошкоджено гаражі, перебито мережі електропостачання, у багатьох будинках вибито скло.
Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Вогонь ворог вів із тимчасово захоплених територій Херсонської області.
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