Окупанти обстріляли Миколаївщину: одна людина загинула і четверо отримали поранення

Росіяни вдарили по околицях Миколаєва ракетами. Прильоти зафіксовано на території одного з елеваторів. Внаслідок обстрілів пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки. Поранення отримали чотири цивільні, ще одна людина загинула.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Влучання снарядів зафіксовано також і в Очакові – у районі аквазони.
Загалом, як зазначає голова облради, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 332 особи, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області. Ще 80 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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