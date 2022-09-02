Окупанти обстріляли Миколаївщину: одна людина загинула і четверо отримали поранення

12:42 29 серпня Київ, Україна

Росіяни вдарили по околицях Миколаєва ракетами. Прильоти зафіксовано на території одного з елеваторів. Внаслідок обстрілів пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки. Поранення отримали чотири цивільні, ще одна людина загинула.



Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Першотравневій, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та сільськогосподарської інфраструктури. На жаль, одна людина загинула і щонайменше 4 отримали поранення”, – написала Замазєєва.

Влучання снарядів зафіксовано також і в Очакові – у районі аквазони.



Загалом, як зазначає голова облради, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 332 особи, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області. Ще 80 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.