Окупанти обстріляли кілька районів Харкова

07:45 16 серпня Київ, Україна

В ніч на вівторок ворог атакував одразу кілька районів Харкова.

Про це у вівторок, 16 серпня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.



Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.



Про постраждалих інформації поки що немає.



У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об’єктів.



Після опівночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Тоді ж з’явилася інформація, що ворог обстрілює Харків.