Окупанти обстріляли з танків свій блокпост під час атаки ЗСУ - ЗМІ

16:43 14 вересня Київ, Україна

Російські війська обстріляли з танків свій блокпост під час атаки Збройних Сил України на захоплене росіянами село.

Про це повідомляє Telegram-канал.



Воєнкор Роман Бочкала уточнив, що цей епізод війни стався на Запорізькому напрямку.. Відео зняв волонтерський дрон українців DJI Matrice 300.



Відео починається з кадрів танкової атаки ЗСУ на позиції ворога, і приблизно на 01:02 видно, як росіяни б'ють із танків і БТР своїм блокпостом.



Автори відео зазначають, що на кадрах видно застосування німецького суббоєприпасу SMArt 155 – високоточного 155-міліметрового снаряда, спроектованого для стрілянини на великі відстані та гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і техніки у русі з верхньої півсфери.



Також там показано "знищення БТР-82А за допомогою боєприпасу з французьким FU RALEC DE F3 або німецьким FRAPPE з неконтактним підривником". Наприкінці відео показано проліт українського БПЛА Лелека-100.



Точна інформація про місце та час бою не уточнюється.



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