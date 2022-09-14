Окупанти обстріляли з танків свій блокпост під час атаки ЗСУ - ЗМІ

Російські війська обстріляли з танків свій блокпост під час атаки Збройних Сил України на захоплене росіянами село.
Про це повідомляє Telegram-канал.
Воєнкор Роман Бочкала уточнив, що цей епізод війни стався на Запорізькому напрямку.. Відео зняв волонтерський дрон українців DJI Matrice 300.
Відео починається з кадрів танкової атаки ЗСУ на позиції ворога, і приблизно на 01:02 видно, як росіяни б'ють із танків і БТР своїм блокпостом.
Автори відео зазначають, що на кадрах видно застосування німецького суббоєприпасу SMArt 155 – високоточного 155-міліметрового снаряда, спроектованого для стрілянини на великі відстані та гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і техніки у русі з верхньої півсфери.
Також там показано "знищення БТР-82А за допомогою боєприпасу з французьким FU RALEC DE F3 або німецьким FRAPPE з неконтактним підривником". Наприкінці відео показано проліт українського БПЛА Лелека-100.
Точна інформація про місце та час бою не уточнюється.
Росіяни збили із ПЗРК DJI Matrice 300 на війні бійці ЗСУ збирають гроші на заміну.
Воєнкор Роман Бочкала уточнив, що цей епізод війни стався на Запорізькому напрямку.. Відео зняв волонтерський дрон українців DJI Matrice 300.
Відео починається з кадрів танкової атаки ЗСУ на позиції ворога, і приблизно на 01:02 видно, як росіяни б'ють із танків і БТР своїм блокпостом.
Автори відео зазначають, що на кадрах видно застосування німецького суббоєприпасу SMArt 155 – високоточного 155-міліметрового снаряда, спроектованого для стрілянини на великі відстані та гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і техніки у русі з верхньої півсфери.
Також там показано "знищення БТР-82А за допомогою боєприпасу з французьким FU RALEC DE F3 або німецьким FRAPPE з неконтактним підривником". Наприкінці відео показано проліт українського БПЛА Лелека-100.
Точна інформація про місце та час бою не уточнюється.
Росіяни збили із ПЗРК DJI Matrice 300 на війні бійці ЗСУ збирають гроші на заміну.
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