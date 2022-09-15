Окупанти обстріляли з РСЗВ Новоолександрівську ОТГ Запорізької області

20:06 15 вересня Київ, Україна

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ Новоолександрівської ОТГ Запорізької області, почалася пожежа сухостою.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"15 вересня близько 17:30 окупанти здійснили обстріл Новоолександрівської ОТГ Запорізького району з використанням боєприпасів касетного типу РСЗВ. Ракети влучили в поле, у зв'язку з чим сталося загоряння сухостою. На місце події викликано ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Старух уточнив, що руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу не виявлено.