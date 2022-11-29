Окупанти обстріляли з "Градів" житловий сектор Лимана, є загиблий

17:33 29 листопада Київ, Україна





Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Сьогодні, 29 листопада, російські війська вдарили реактивною системою залпового вогню "Град" по житловому сектору Лимана Донецької області. Внаслідок обстрілу щонайменше один загиблий та троє поранених.Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Окупанти завдали удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору. Одна людина загинула, троє – поранено”, – написав він.

Пораненим надається медична допомога.



Крім того, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, вночі та вранці росіяни вели обстріл по всій лінії фронту.



Так, на Волноваському напрямку продовжуються періодичні артобстріли Вугледару та околиць.



На Донецькому напрямку під обстріл потрапили Мар'їнка, Красногорівка та Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також Курахове.



На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Північному Торецькому та Миколаївці Костянтинівської громади. Також під обстрілами знаходяться Часів Яр, Парасковіївка, Яківлівка, Бахмутська Соледарська громада та станція Майорська Світлодарської громади.



На Лисичанському напрямку, а саме у Сіверській громаді, одна людина отримала поранення.