Окупанти обстріляли іранськими дронами-камікадзе Київщину

07:36 05 жовтня Київ, Україна

Російські війська атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе. Є постраждалий.

Інформацію про вибухи підтвердив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Київщина. Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці працюють. Інформацію про руйнування та постраждалих з'ясовуємо", - зазначив він.



Одне з джерел чуло в повітрі "характерний звук мопеда" - такий, який видає двигун внутрішнього згоряння іранських боєприпасів Shahed-136, що баражують, які російські окупанти використовують близько місяця на війні проти України.



Раніше ворог використовував ці БПЛА переважно на південному фронті та у Харківській області.



Подробиці атаки у Білій Церкві наразі невідомі.



Жителів міста попросили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях.