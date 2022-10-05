Окупанти обстріляли іранськими дронами-камікадзе Київщину

Російські війська атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе. Є постраждалий.
Інформацію про вибухи підтвердив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
Одне з джерел чуло в повітрі "характерний звук мопеда" - такий, який видає двигун внутрішнього згоряння іранських боєприпасів Shahed-136, що баражують, які російські окупанти використовують близько місяця на війні проти України.
Раніше ворог використовував ці БПЛА переважно на південному фронті та у Харківській області.
Подробиці атаки у Білій Церкві наразі невідомі.
Жителів міста попросили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях.
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