Окупанти обстріляли Харків та область: є поранені та загиблі

15:48 21 червня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими військовими 21 червня Харкова та області загинули щонайменше п'ять цивільних, у тому числі дитина, а поранення отримали десять людей.



Про це повідомила радниця голови обласної ради Наталія Попова.



Четверо людей загинули внаслідок обстрілу Харкова. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, обстрілу зазнав Індустріальний район.

"Просимо харків'ян бути максимально обережними, без потреби не знаходитись на вулицях – зараз це вкрай небезпечно!", – звернувся він до городян.

Окрім чотирьох загиблих, відомо також про десятьох постраждалих у місті.



Ще один загиблий – це дитина з одного із населених пунктів Харківщини, який обстріляли росіяни.



Усього з початку повномасштабного вторгнення в регіоні відомо вже про понад вісім сотень загиблих.



Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російськими військовими 20 червня на Харківщині загинули троє людей, а ще семеро отримали поранення.