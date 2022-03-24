Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд Київ-Івано-Франківськ

21:13 24 березня Київ, Україна

У четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. Про це повідомляє "Укрзалізниця".



Внаслідок обстрілу у трьох вагонах вибиті вікна.



За оперативними даними, потерпілих немає серед залізничників, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся поїздна бригада діяли чітко, зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.



«Ворог у черговий раз прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. На цей раз під обстріл потрапив евакуаційний поїзд із людьми. Це найсвятіше, що зараз маємо. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо», – закликав він.