Окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Луганську

18:25 17 травня Київ, Україна

Російські "визволителі" завдали удару луганському автобусу для евакуації з 36 людьми всередині.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"17 травня евакуювали 36 мешканців Лисичанська та Сєверодонецька, шестеро з яких – діти. Автобус потрапив під обстріл, бо траса досі прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "Градів". На щастя, всі цілі. Вони вже у безпеці", - Гайдай.



Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки та нафтопереробного заводу біля Лисичанська.



Крім того, 17 травня врятували 8 мешканців Врубівки та 32 мешканців Гірської об'єднаної територіальної громади. Усього 73 мешканці Луганської області виїхали протягом доби 17 травня.



Гайдай сказав, що охочих евакуюватися з прифронтових міст збільшилося в останні дні через суттєве загострення ситуації. За його словами, щодня десятки людей готові їхати.



Але евакуацію доводиться проводити у небезпечних умовах, бо трасу обстрілюють із артилерії російські загарбники.