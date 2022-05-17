Окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Луганську

Російські "визволителі" завдали удару луганському автобусу для евакуації з 36 людьми всередині.
Про це повідомив у своєму telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки та нафтопереробного заводу біля Лисичанська.
Крім того, 17 травня врятували 8 мешканців Врубівки та 32 мешканців Гірської об'єднаної територіальної громади. Усього 73 мешканці Луганської області виїхали протягом доби 17 травня.
Гайдай сказав, що охочих евакуюватися з прифронтових міст збільшилося в останні дні через суттєве загострення ситуації. За його словами, щодня десятки людей готові їхати.
Але евакуацію доводиться проводити у небезпечних умовах, бо трасу обстрілюють із артилерії російські загарбники.
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