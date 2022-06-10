Окупанти обстріляли Донецьку область

13:17 10 червня Київ, Україна

Ворог продовжує знищувати Донбас – за добу поліція зафіксувала 10 обстрілів.

Про це повідомила Національна поліція у Telegram.



Росіяни обстріляли 7 населених пунктів: Бахмут, Костянтинівка, Нью-Йорк, Калинове, Першотравневе, Хромове, Микільське. Вбили та поранили мирних жителів.



За словами Кириленка, 9 червня від рук російських загарбників загинули 2 мешканці в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



9 червня окупанти били з авіації, ракетних установок, РСЗВ "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї – лише по Бахмуту випустили 4 крилаті ракети.



Внаслідок цього руйнації отримали 22 цивільні об'єкти: 10 приватних та багатоквартирних будинків, школа, ферма, підприємство, сільгосптехніка, залізнична та критична інфраструктура.