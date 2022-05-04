Окупанти обстріляли Дніпро з "Градів"

Загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду. Люди не постраждали, оскільки більшість із них уже виїхали.
На Дніпропетровщині російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли десятки житлових будинків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він зазначив, що російські окупанти влучили у два села.
За його інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.
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