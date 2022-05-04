Окупанти обстріляли Дніпро з "Градів"

17:29 04 травня Київ, Україна

Загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду. Люди не постраждали, оскільки більшість із них уже виїхали.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На Дніпропетровщині російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли десятки житлових будинків.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі", - заявив Резніченко.



Він зазначив, що російські окупанти влучили у два села.

"Там пошкоджено кілька десятків житлових будинків, вибито скло в магазині, школі та дитячому садку", - додав глава ОВА.



За його інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.