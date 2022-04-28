Окупанти обстріляли приватні будинки у Запоріжжі: постраждали троє людей

14:12 28 квітня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російських військових 28 квітня у Запоріжжі постраждали троє людей, зокрема, дитина. Удар росіяни завдали авіацією по приватному сектору. На фотографіях, оприлюднених місцевими чиновниками, видно пошкоджені будинки. Війська рф запустили по місту ракети Х-55 класу "повітря-земля".



Про це повідомили у Запорізькій ОВА.



Інформація про постраждалих, як зазначають у ОВА, є попередньою.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги і як тільки чуєте сирени, негайно спускайтеся в укриття", - вкотре закликали запорожців чиновники.

За останні два дні це вже друга атака, завдана російськими військовими по Запоріжжю. До цього 26 квітня по місту було випущено три ракети: дві вдарили по території одного з підприємств, а третя розірвалася в повітрі. Внаслідок цього загинув чоловік, який працював на підприємстві електриком.



Наразі російські пропагандисти розповідають, що випущені снаряди нібито мали знищити склад іноземних боєприпасів.



Станом на 28 квітня на Запоріжжі бої продовжуються в окремих частинах регіону, зокрема, у районі Гуляйполя.