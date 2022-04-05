Окупанти обстріляли автомобілі CNN

Знімальна група CNN на перехресті доріг на південь від Миколаєва, поблизу міста Олександрівка, була лише за кілька метрів від артилерійських снарядів.
Старший міжнародний кореспондент CNN Бен Ведеман та його п'ять членів екіпажу підбиралися до однієї з машин після того, як два снаряди приземлилися близько до їхньої позиції.
Удар стався приблизно за 150 метрів від місця їх розташування. Команда впала на землю, коли відбулася ще одна атака.
«Тепер ми намагаємося вибратися з цього району якнайшвидше. Наша інша машина повністю знищена», – каже Ведеман.
Жоден із групи не постраждав, але автомобілі були пошкоджені.
Старший міжнародний кореспондент CNN Бен Ведеман та його п'ять членів екіпажу підбиралися до однієї з машин після того, як два снаряди приземлилися близько до їхньої позиції.
Удар стався приблизно за 150 метрів від місця їх розташування. Команда впала на землю, коли відбулася ще одна атака.
«Тепер ми намагаємося вибратися з цього району якнайшвидше. Наша інша машина повністю знищена», – каже Ведеман.
Жоден із групи не постраждав, але автомобілі були пошкоджені.
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