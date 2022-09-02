Окупанти обстрілюють Сумщину

Загарбники за добу понад 12 разів відкривали вогонь по Сумщині.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Під вогонь потрапили території Хотинської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигінської та Краснопільської громад.
Хотинська громада: ворог вів вогонь із гранатомета (30 мм) – 26 прильотів.
Білопільська громада: з території росії був мінометний обстріл – спочатку 20 прильотів, згодом ще 23. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії – 5 прильотів з території росії.
Миколаївська громада: ворог стріляв із 122 мм ствольної артилерії – 20 прильотів.
Шалигінська громада була під вогнем зі ствольної артилерії – 21 приліт.
Краснопільська громада: з території росії був мінометний обстріл - 12 прильотів.
Під вогонь потрапили території Хотинської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигінської та Краснопільської громад.
Хотинська громада: ворог вів вогонь із гранатомета (30 мм) – 26 прильотів.
Білопільська громада: з території росії був мінометний обстріл – спочатку 20 прильотів, згодом ще 23. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії – 5 прильотів з території росії.
Миколаївська громада: ворог стріляв із 122 мм ствольної артилерії – 20 прильотів.
Шалигінська громада була під вогнем зі ствольної артилерії – 21 приліт.
Краснопільська громада: з території росії був мінометний обстріл - 12 прильотів.
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