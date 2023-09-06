Окупанти переобладнали житловий будинок у шпиталь в селі Запорізької області - Генштаб

08:46 17 серпня Київ, Україна

Російські загарбники встановили польовий госпіталь у населеному пункті Шевченківське Запорізької області через велику кількість поранених.



Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.



За даними Генерального штабу, російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.



Російські загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.