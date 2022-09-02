Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини, є поранені

У ніч проти 22 серпня російська армія накрила вогнем Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що у місті зруйновано два будинки та майже 50 пошкоджено. Також постраждали дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріл сталося п'ять пожеж.
Крім того, виведено з ладу лінію електропередач - до 2000 осіб без світла, працюють електрики.
У Криворізькому районі ворог із Ураганів обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
У Синельниківському районі російські ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Резніченко наголосив, що інформація про загиблих та поранених з'ясовується.
Крім того, виведено з ладу лінію електропередач - до 2000 осіб без світла, працюють електрики.
У Криворізькому районі ворог із Ураганів обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
У Синельниківському районі російські ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Резніченко наголосив, що інформація про загиблих та поранених з'ясовується.
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