Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини, є поранені

09:22 22 серпня Київ, Україна

У ніч проти 22 серпня російська армія накрила вогнем Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікополь обстріляли з Градів і ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російські снаряди. Попередньо поранено четверо літніх нікопольчан. Двох із них госпіталізовано", - підкреслив губернатор.

Він уточнив, що у місті зруйновано два будинки та майже 50 пошкоджено. Також постраждали дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріл сталося п'ять пожеж.



Крім того, виведено з ладу лінію електропередач - до 2000 осіб без світла, працюють електрики.



У Криворізькому районі ворог із Ураганів обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без руйнувань та постраждалих.



У Синельниківському районі російські ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Резніченко наголосив, що інформація про загиблих та поранених з'ясовується.