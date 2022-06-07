Окупанти вночі обстріляли Миколаївську область, є загиблі
10:58 07 червня Київ, Україна
У ніч на 7 червня окупанти завдали ракетного удару по Баштанській громаді Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація у Facebook.
"Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. В результаті загинули двоє людей, одна – поранена. Пошкоджено адмінбудівлю РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа", - йдеться в повідомленні.
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