Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину

08:41 23 травня Київ, Україна

Сьогодні вночі російські загарбники з "Ураганів" завдали удару по одному з районів Дніпропетровської області.



Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була нескінченною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли". Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами", - повідомив він.



За словами Резніченка, люди під час обстрілів не постраждали.