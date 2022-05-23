Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину
08:41 23 травня Київ, Україна
Сьогодні вночі російські загарбники з "Ураганів" завдали удару по одному з районів Дніпропетровської області.
Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч була нескінченною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли". Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами", - повідомив він.
За словами Резніченка, люди під час обстрілів не постраждали.
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