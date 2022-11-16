Окупанти вночі накрили вогнем Нікопольщину

10:37 16 листопада Київ, Україна

У ніч на 16 листопада російські військові завдали ракетного обстрілу по Нікопольському району Дніпропетровської області.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"Вночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили нічні міста та села "Градами" та важкою артилерією. Обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі російські снаряди потрапили до десяти приватних будинків. Пошкодили господарські будівлі, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Розгорілася пожежа в одному із будинків. Пожежні полум'я вже приборкали", - зазначив Резніченко.

В інших районах було голосно через сирену і обійшлося без "прильотів".