Окупанти вночі атакували Полтавщину та Дніпропетровщину

Російські війська в ніч проти 1 листопада вдарили по Полтаві та Дніпру, у Telegram-каналах інформують, що міста атакували іранські БПЛА.
У місті Полтава вночі пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова регіону Дмитро Лунін.
У місті Полтава вночі пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова регіону Дмитро Лунін.
Тим часом місцеві жителі у Telegram-каналах інформують, що місто атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. Їх розпізнали за специфічним звуком, схожим на шум мопеда.
Про вибухи у Дніпрі повідомили користувачі Мережі. За їхніми даними, місто також обстріляли ворожі безпілотники. У місці прильоту почалася пожежа.
Про вибухи у Дніпрі повідомили користувачі Мережі. За їхніми даними, місто також обстріляли ворожі безпілотники. У місці прильоту почалася пожежа.
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