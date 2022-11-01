Окупанти вночі атакували Полтавщину та Дніпропетровщину

07:30 01 листопада Київ, Україна





У місті Російські війська в ніч проти 1 листопада вдарили по Полтаві та Дніпру, у Telegram-каналах інформують, що міста атакували іранські БПЛА.У місті Полтава вночі пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова регіону Дмитро Лунін.

"У Полтаві були чутні вибухи. Залишаємося в укриттях. Детальна інформація буде згодом", - написав він.

Тим часом місцеві жителі у Telegram-каналах інформують, що місто атакували дрони-камікадзе іранського виробництва. Їх розпізнали за специфічним звуком, схожим на шум мопеда.



Про вибухи у Дніпрі повідомили користувачі Мережі. За їхніми даними, місто також обстріляли ворожі безпілотники. У місці прильоту почалася пожежа.