Окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині

08:59 18 жовтня Київ, Україна

Російська армія кілька разів обстріляла Дніпропетровську область. Українським захисникам вдалося збити ворожий дрон-камікадзе.



Про це повідомив 18 жовтня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що окупанти "тримали у напрузі" Нікопольський район - били Градами та важкою артилерією по Мирівській та Покровській громадах.



За попередніми даними, люди не постраждали.

"Ушкоджено агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вишетарасівка майже 1000 сімей залишилася без світла. Немає там і зв'язку – пошкоджено вежу. Аварійні бригади розпочнуть роботу як тільки мине загроза обстрілів", - зазначив глава ОВА.

Резніченко також наголосив, що опівночі підрозділи повітряного командування Схід знищили дрон-камікадзе Shahed-136.