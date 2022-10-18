Окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині

Російська армія кілька разів обстріляла Дніпропетровську область. Українським захисникам вдалося збити ворожий дрон-камікадзе.
Про це повідомив 18 жовтня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що окупанти "тримали у напрузі" Нікопольський район - били Градами та важкою артилерією по Мирівській та Покровській громадах.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Резніченко також наголосив, що опівночі підрозділи повітряного командування Схід знищили дрон-камікадзе Shahed-136.
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