Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з "Л/ДНР" та спалюють тіла росіян

Російські окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих так званих "ЛНР" та "ДНР" та спалюють тіла росіян.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у Фейсбуці.
У тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих мобілізованих мешканців окупованих територій у магазині Копійка, уточнили в повідомленні.
Над видачею тіл працює так звана "поліція" російської окупаційної армії. З документів родичам загиблих видають лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, де, як і за яких обставин вони загинули, немає.
Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не враховує цих настроїв", - стверджують у ГУР.
На тимчасово окупованих територіях Донецької області триває примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів.
Переважна частина новобранців відправляється в гарячі точки без відповідної підготовки. В основному їх використовують на передовій для розчищення перешкод та копання окопів. Відзначається вкрай низький рівень утримання та нестача їжі. Втрати серед новобранців сягають 70–80%, – заявили в українській розвідці.
Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "мобілізованих" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у Фейсбуці.
У тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих мобілізованих мешканців окупованих територій у магазині Копійка, уточнили в повідомленні.
Над видачею тіл працює так звана "поліція" російської окупаційної армії. З документів родичам загиблих видають лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, де, як і за яких обставин вони загинули, немає.
Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не враховує цих настроїв", - стверджують у ГУР.
На тимчасово окупованих територіях Донецької області триває примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів.
Переважна частина новобранців відправляється в гарячі точки без відповідної підготовки. В основному їх використовують на передовій для розчищення перешкод та копання окопів. Відзначається вкрай низький рівень утримання та нестача їжі. Втрати серед новобранців сягають 70–80%, – заявили в українській розвідці.
Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "мобілізованих" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.
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